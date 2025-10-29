NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Independent Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Independent Bank-Einstiegs gewesen.

Am 29.10.2022 wurden Independent Bank-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 23,22 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Independent Bank-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43,066 Independent Bank-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 31,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 362,62 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 36,26 Prozent zugenommen.

Independent Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 656,60 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at