NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Independent Bank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 12.11.2015 wurde die Independent Bank-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Independent Bank-Aktie an diesem Tag bei 15,00 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Independent Bank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,667 Independent Bank-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Independent Bank-Papiers auf 31,10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 207,33 USD wert. Damit wäre die Investition 107,33 Prozent mehr wert.

Alle Independent Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 643,23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at