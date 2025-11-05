NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Independent Bank-Aktien verdienen können.

Die Independent Bank-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Independent Bank-Anteile bei 15,08 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 663,130 Independent Bank-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2025 auf 30,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 059,68 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 100,60 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Independent Bank bezifferte sich zuletzt auf 630,79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

