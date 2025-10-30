NASDAQ Composite Index-Titel inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in inTest von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in inTest-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse AMEX wochenend-bedingt kein Handel mit der inTest-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 8,26 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 210,654 inTest-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.10.2025 10 387,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,58 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,87 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von inTest bezifferte sich zuletzt auf 106,65 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at