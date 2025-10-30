inTest Aktie
WKN: 907551 / ISIN: US4611471008
|Performance unter der Lupe
|
30.10.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Titel inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in inTest von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse AMEX wochenend-bedingt kein Handel mit der inTest-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 8,26 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 210,654 inTest-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.10.2025 10 387,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,58 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,87 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von inTest bezifferte sich zuletzt auf 106,65 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu inTest Corp.mehr Nachrichten
|
30.10.25
|NASDAQ Composite Index-Titel inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in inTest von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.10.25
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Montagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
27.10.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
23.10.25
|NASDAQ Composite Index-Titel inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in inTest von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
16.10.25
|NASDAQ Composite Index-Wert inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in inTest von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.10.25