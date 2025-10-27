Freundlicher Handel: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittag fester

Um 17:59 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,66 Prozent fester bei 23 590,39 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 23 537,32 Zählern und damit 1,43 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (23 204,87 Punkte).

Bei 23 493,96 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 23 595,82 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22 484,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der NASDAQ Composite 21 108,32 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 18 518,61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 22,35 Prozent. Bei 23 595,82 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Grupo Financiero Galicia (+ 40,16 Prozent auf 49,66 USD), CRESUD (+ 25,83 Prozent auf 11,79 USD), QUALCOMM (+ 12,88 Prozent auf 190,70 USD), Geospace Technologies (+ 10,88 Prozent auf 28,74 USD) und Rambus (+ 6,80 Prozent auf 112,59 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil 1-800-FLOWERSCOM (-16,94 Prozent auf 4,05 USD), inTest (-5,97 Prozent auf 8,11 USD), Donegal Group B (-4,73 Prozent auf 14,91 USD), Compugen (-4,72 Prozent auf 1,72 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-4,23 Prozent auf 6,11 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 804 617 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,895 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

2025 hat die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Index verzeichnet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,28 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at