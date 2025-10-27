NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Montagnachmittag Zuschläge

Am Montag wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Montag gewinnt der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,72 Prozent auf 23 603,69 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,43 Prozent höher bei 23 537,32 Punkten, nach 23 204,87 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 23 617,12 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 493,96 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22 484,07 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Stand von 21 108,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 18 518,61 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 22,42 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 23 617,12 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 784,03 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Grupo Financiero Galicia (+ 38,67 Prozent auf 49,13 USD), CRESUD (+ 25,77 Prozent auf 11,79 USD), QUALCOMM (+ 12,51 Prozent auf 190,07 USD), Rambus (+ 6,75 Prozent auf 112,54 USD) und Geospace Technologies (+ 5,94 Prozent auf 27,46 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen 1-800-FLOWERSCOM (-19,92 Prozent auf 3,90 USD), Comtech Telecommunications (-4,78 Prozent auf 3,19 USD), Donegal Group B (-4,73 Prozent auf 14,91 USD), inTest (-4,58 Prozent auf 8,23 USD) und Compugen (-4,44 Prozent auf 1,72 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 19 501 183 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,895 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,36 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,28 Prozent bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at