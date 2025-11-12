NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lincoln Electric von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Lincoln Electric-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Lincoln Electric-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 54,62 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lincoln Electric-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 183,083 Lincoln Electric-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Lincoln Electric-Papiers auf 230,39 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 42 180,52 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 321,81 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Lincoln Electric zuletzt 12,50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at