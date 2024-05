NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Marten Transport-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Marten Transport-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 20,53 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 487,092 Marten Transport-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.05.2024 8 641,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 17,74 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 13,59 Prozent.

Marten Transport wurde am Markt mit 1,43 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at