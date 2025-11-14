Marten Transport Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marten Transport-Investment von vor 10 Jahren verloren
Das Marten Transport-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Marten Transport-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 9,88 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1 012,556 Marten Transport-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Marten Transport-Papiers auf 9,73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 852,17 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,48 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Marten Transport eine Börsenbewertung in Höhe von 800,24 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
