NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Methode Electronics-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Methode Electronics-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Methode Electronics-Papier an diesem Tag 26,06 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 383,730 Methode Electronics-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.01.2026 auf 7,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 050,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 69,49 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Methode Electronics eine Börsenbewertung in Höhe von 286,62 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
