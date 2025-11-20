NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NOVA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in NOVA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde die NOVA-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 61,44 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 16,276 NOVA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 289,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 715,66 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 371,57 Prozent zugenommen.

NOVA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,66 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at