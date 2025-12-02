NASDAQ Composite Index-Titel PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PDF Solutions-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden PDF Solutions-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 11,18 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das PDF Solutions-Papier investiert hätte, befänden sich nun 89,445 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.12.2025 auf 26,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 406,98 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 140,70 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von PDF Solutions betrug jüngst 1,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at