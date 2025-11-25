PDF Solutions Aktie

Lohnender PDF Solutions-Einstieg? 25.11.2025 16:05:09

NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PDF Solutions von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in PDF Solutions eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit PDF Solutions-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die PDF Solutions-Aktie an diesem Tag bei 21,93 USD. Bei einem PDF Solutions-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,560 PDF Solutions-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 116,74 USD, da sich der Wert eines PDF Solutions-Anteils am 24.11.2025 auf 25,60 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 16,74 Prozent.

Zuletzt verbuchte PDF Solutions einen Börsenwert von 988,68 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

