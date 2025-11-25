PDF Solutions Aktie
WKN: 541307 / ISIN: US6932821050
|Lohnender PDF Solutions-Einstieg?
|
25.11.2025 16:05:09
NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PDF Solutions von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit PDF Solutions-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die PDF Solutions-Aktie an diesem Tag bei 21,93 USD. Bei einem PDF Solutions-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,560 PDF Solutions-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 116,74 USD, da sich der Wert eines PDF Solutions-Anteils am 24.11.2025 auf 25,60 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 16,74 Prozent.
Zuletzt verbuchte PDF Solutions einen Börsenwert von 988,68 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PDF Solutions Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu PDF Solutions Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PDF Solutions Inc.
|23,12
|0,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBörsen in Fernost am Mittwoch auf grünem Terrain
Asiens wichtigste Börsen verbuchen zur Wochenmitte Gewinne.