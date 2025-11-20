NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pegasystems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Pegasystems-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 20.11.2015 wurden Pegasystems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Pegasystems-Aktie betrug an diesem Tag 14,38 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 695,410 Pegasystems-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2025 gerechnet (54,02 USD), wäre die Investition nun 37 566,06 USD wert. Damit wäre die Investition 275,66 Prozent mehr wert.

Pegasystems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at