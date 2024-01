NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 17.01.2021 wurde das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23,33 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investierten, hätten nun 4,286 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 29,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 126,66 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,66 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Peoples Bancorp of North Carolina betrug jüngst 164,71 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at