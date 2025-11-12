NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Peoples Bancorp of North Carolina von vor einem Jahr eingebracht

Peoples Bancorp of North Carolina Aktie
Vor 1 Jahr wurde das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 29,56 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 33,829 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 29,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 003,04 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 0,30 Prozent.
Der Marktwert von Peoples Bancorp of North Carolina betrug jüngst 161,09 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
