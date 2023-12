NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Verlust hätte eine Peoples Bancorp of North Carolina-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 30,64 USD. Bei einem Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 326,371 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.12.2023 gerechnet (27,12 USD), wäre die Investition nun 8 851,17 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,49 Prozent abgenommen.

Der Peoples Bancorp of North Carolina-Wert an der Börse wurde auf 151,47 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at