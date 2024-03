NASDAQ Composite Index-Titel Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Photronics von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Photronics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Photronics-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Photronics-Anteile bei 12,18 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Photronics-Aktie investierten, hätten nun 82,136 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Photronics-Anteile wären am 19.03.2024 2 277,62 USD wert, da der Schlussstand 27,73 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +127,76 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Photronics eine Börsenbewertung in Höhe von 1,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

