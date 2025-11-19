NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Power Integrations von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Power Integrations-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Power Integrations-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Power Integrations-Anteile an diesem Tag bei 60,46 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Power Integrations-Aktie investiert, befänden sich nun 165,399 Power Integrations-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 264,64 USD, da sich der Wert eines Power Integrations-Papiers am 18.11.2025 auf 31,83 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 47,35 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Power Integrations belief sich zuletzt auf 1,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at