Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt nachmittags zurück

Am Montag verliert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,81 Prozent auf 22 715,03 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 22 788,32 Zählern und damit 0,490 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (22 900,59 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 23 044,55 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22 705,62 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 17.10.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22 679,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 21 622,98 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 18 680,12 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 17,81 Prozent nach oben. Bei 24 019,99 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Nissan Motor (+ 9,76 Prozent auf 2,25 USD), Elbit Systems (+ 7,42 Prozent auf 508,15 USD), Cogent Communications (+ 6,95 Prozent auf 18,77 USD), Harvard Bioscience (+ 5,43 Prozent auf 0,70 USD) und AmeriServ Financial (+ 3,96 Prozent auf 3,15 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Netflix (-90,05 Prozent auf 110,68 USD), SMC (-7,48 Prozent auf 359,20 USD), NetGear (-7,10 Prozent auf 25,77 USD), Nice Systems (-6,97 Prozent auf 124,08 USD) und Power Integrations (-5,38 Prozent auf 32,74 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 21 682 848 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,978 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Cogent Communications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 17,89 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at