NASDAQ Composite Index-Titel Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prosperity Bancshares von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Prosperity Bancshares eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Prosperity Bancshares-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 72,56 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,378 Prosperity Bancshares-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 61,14 USD gerechnet, wäre die Investition nun 84,26 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15,74 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Prosperity Bancshares belief sich zuletzt auf 5,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at