Prosperity Bancshares Aktie

Prosperity Bancshares

WKN: 923484 / ISIN: US7436061052

Rentable Prosperity Bancshares-Anlage? 17.11.2025 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Titel Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Prosperity Bancshares von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Prosperity Bancshares-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Prosperity Bancshares-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Prosperity Bancshares-Anteile bei 73,00 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Prosperity Bancshares-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 136,986 Prosperity Bancshares-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 66,81 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 152,05 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8,48 Prozent.

Der Börsenwert von Prosperity Bancshares belief sich jüngst auf 6,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

