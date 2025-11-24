NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Richardson Electronics von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Richardson Electronics-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Richardson Electronics-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4,53 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 207,506 Richardson Electronics-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 21 434,88 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Anteils am 21.11.2025 auf 9,71 USD belief. Mit einer Performance von +114,35 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Richardson Electronics eine Börsenbewertung in Höhe von 138,86 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

