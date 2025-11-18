NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Royal Gold von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Royal Gold-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Royal Gold-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 36,34 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,752 Royal Gold-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2025 auf 184,07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 506,52 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 406,52 Prozent gesteigert.

Royal Gold wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,68 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at