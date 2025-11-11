Royal Gold Aktie
WKN: 885652 / ISIN: US7802871084
|Lohnende Royal Gold-Investition?
|
11.11.2025 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Royal Gold von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Royal Gold-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Royal Gold-Papier bei 116,75 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Royal Gold-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 85,653 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 822,70 USD, da sich der Wert einer Royal Gold-Aktie am 10.11.2025 auf 184,73 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 58,23 Prozent gesteigert.
Alle Royal Gold-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!