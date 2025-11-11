NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Royal Gold von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Royal Gold-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Royal Gold-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Royal Gold-Papier bei 116,75 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Royal Gold-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 85,653 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 822,70 USD, da sich der Wert einer Royal Gold-Aktie am 10.11.2025 auf 184,73 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 58,23 Prozent gesteigert.

Alle Royal Gold-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at