NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel hätte eine Investition in ScanSource von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die ScanSource-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 36,57 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ScanSource-Aktie investiert, befänden sich nun 27,345 ScanSource-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der ScanSource-Aktie auf 40,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 115,94 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,59 Prozent vermehrt.

Am Markt war ScanSource jüngst 908,70 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at