NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in SKF Group (B, Fria) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der SKF Group (B, Fria)-Aktie an der Börse STO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 167,60 SEK. Bei einem SKF Group (B, Fria)-Investment von 10 000 SEK zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 59,666 SKF Group (B, Fria)-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 218,50 SEK gerechnet, wäre die Investition nun 13 036,99 SEK wert. Mit einer Performance von +30,37 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte SKF Group (B, Fria) einen Börsenwert von 100,57 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at