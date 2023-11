NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SKF Group (B, Fria)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in SKF Group (B, Fria)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 17.11.2022 wurden SKF Group (B, Fria)-Anteile via Börse STO gehandelt. Zur Schlussglocke waren SKF Group (B, Fria)-Anteile an diesem Tag 170,40 SEK wert. Bei einem SKF Group (B, Fria)-Investment von 10 000 SEK zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 58,685 SKF Group (B, Fria)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 187,05 SEK gerechnet, wäre die Investition nun 10 977,11 SEK wert. Die Steigerung von 10 000 SEK zu 10 977,11 SEK entspricht einer Performance von +9,77 Prozent.

SKF Group (B, Fria) wurde am Markt mit 86,53 Mrd. SEK bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at