NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel hätte eine Investition in SKF Group (B, Fria) von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in SKF Group (B, Fria)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem SKF Group (B, Fria)-Papier an der Börse STO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 165,30 SEK wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 SEK zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,605 SKF Group (B, Fria)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.04.2024 auf 219,60 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132,85 SEK wert. Aus 100 SEK wurden somit 132,85 SEK, was einer positiven Performance von 32,85 Prozent entspricht.

Alle SKF Group (B, Fria)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 102,32 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at