NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SKF Group (B, Fria)-Investment von vor 10 Jahren verdient

Am 21.06.2014 wurde die SKF Group (B, Fria)-Aktie via Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die SKF Group (B, Fria)-Aktie bei 173,20 SEK. Bei einem Investment von 10 000 SEK in die SKF Group (B, Fria)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 57,737 SKF Group (B, Fria)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 367,21 SEK, da sich der Wert einer SKF Group (B, Fria)-Aktie am 20.06.2024 auf 214,20 SEK belief. Aus 10 000 SEK wurden somit 12 367,21 SEK, was einer positiven Performance von 23,67 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von SKF Group (B, Fria) belief sich jüngst auf 96,14 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at