NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in SKF Group (B, Fria)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 01.12.2018 wurden SKF Group (B, Fria)-Anteile via Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 143,70 SEK wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 SEK in die SKF Group (B, Fria)-Aktie investierten, hätten nun 6,959 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 371,61 SEK, da sich der Wert einer SKF Group (B, Fria)-Aktie am 30.11.2023 auf 197,10 SEK belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +37,16 Prozent.

Zuletzt verbuchte SKF Group (B, Fria) einen Börsenwert von 88,85 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

