NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Trustmark-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 11.11.2022 wurden Trustmark-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 37,10 USD. Bei einem Trustmark-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26,954 Trustmark-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Trustmark-Aktie auf 38,32 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 032,88 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 3,29 Prozent vermehrt.
Trustmark war somit zuletzt am Markt 2,30 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
