NASDAQ Composite Index-Papier Trustmark-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Trustmark von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Trustmark-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 28.10.2015 wurden Trustmark-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 24,87 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 402,091 Trustmark-Aktien im Depot. Die gehaltenen Trustmark-Anteile wären am 27.10.2025 15 572,98 USD wert, da der Schlussstand 38,73 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 55,73 Prozent.

Trustmark wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,34 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at