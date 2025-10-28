Trustmark Aktie
WKN: 872967 / ISIN: US8984021027
|Trustmark-Investition im Blick
|
28.10.2025 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier Trustmark-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Trustmark von vor 10 Jahren verdient
Am 28.10.2015 wurden Trustmark-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 24,87 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 402,091 Trustmark-Aktien im Depot. Die gehaltenen Trustmark-Anteile wären am 27.10.2025 15 572,98 USD wert, da der Schlussstand 38,73 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 55,73 Prozent.
Trustmark wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,34 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Trustmark Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Trustmark Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Trustmark Corp.
|37,24
|-1,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.