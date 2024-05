NASDAQ Composite Index-Titel UMB Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in UMB Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in UMB Financial-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit UMB Financial-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 70,86 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 14,112 UMB Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen UMB Financial-Aktien wären am 26.04.2024 1 173,72 USD wert, da der Schlussstand 83,17 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 17,37 Prozent.

UMB Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at