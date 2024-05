NASDAQ Composite Index-Titel USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein USANA Health Sciences-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in USANA Health Sciences-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der USANA Health Sciences-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 99,99 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 10,001 USANA Health Sciences-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 14.05.2024 475,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47,58 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 52,42 Prozent.

USANA Health Sciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 901,19 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at