NASDAQ Composite Index-Wert USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in USANA Health Sciences von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen USANA Health Sciences-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 05.11.2020 wurde die USANA Health Sciences-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 78,64 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investierten, hätten nun 127,162 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2025 2 613,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20,55 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 73,87 Prozent verringert.

USANA Health Sciences markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 388,01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at