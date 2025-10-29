NASDAQ Composite Index-Papier USANA Health Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in USANA Health Sciences von vor 3 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in USANA Health Sciences-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die USANA Health Sciences-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 55,24 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investierten, hätten nun 18,103 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2025 gerechnet (20,33 USD), wäre das Investment nun 368,03 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63,20 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für USANA Health Sciences eine Börsenbewertung in Höhe von 372,23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at