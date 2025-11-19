NASDAQ Composite Index-Wert USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in USANA Health Sciences von vor einem Jahr bedeutet

Am 19.11.2024 wurde das USANA Health Sciences-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die USANA Health Sciences-Aktie an diesem Tag bei 39,04 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investiert hat, hat nun 25,615 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2025 auf 18,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 480,53 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 51,95 Prozent verringert.

USANA Health Sciences erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 345,13 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at