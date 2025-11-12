NASDAQ Composite Index-Titel USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in USANA Health Sciences von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in USANA Health Sciences-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der USANA Health Sciences-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 66,23 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,510 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 28,71 USD, da sich der Wert eines USANA Health Sciences-Anteils am 11.11.2025 auf 19,01 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 71,29 Prozent gleich.

Insgesamt war USANA Health Sciences zuletzt 350,36 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at