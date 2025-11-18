NASDAQ Composite Index-Titel Verint Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Verint Systems von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Verint Systems-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 18.11.2024 wurde die Verint Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Verint Systems-Aktie an diesem Tag bei 23,26 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Verint Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 42,992 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2025 gerechnet (20,27 USD), wäre das Investment nun 871,45 USD wert. Mit einer Performance von -12,85 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Verint Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,23 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at