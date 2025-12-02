Verint Systems Aktie

Verint Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541561 / ISIN: US92343X1000

Lukrative Verint Systems-Investition? 02.12.2025 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Titel Verint Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Verint Systems-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Verint Systems eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 02.12.2020 wurde die Verint Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Verint Systems-Anteile betrug an diesem Tag 32,44 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Verint Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,082 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Verint Systems-Aktie auf 20,51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 63,22 USD wert. Das entspricht einem Minus von 36,78 Prozent.

Der Marktwert von Verint Systems betrug jüngst 1,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

