Verint Systems Aktie
WKN: 541561 / ISIN: US92343X1000
|Profitable Verint Systems-Anlage?
|
25.11.2025 16:05:09
NASDAQ Composite Index-Wert Verint Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Verint Systems von vor 3 Jahren gekostet
Am 25.11.2022 wurde die Verint Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 38,76 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Verint Systems-Aktie investiert hat, hat nun 257,998 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2025 5 221,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20,24 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 47,78 Prozent verkleinert.
Verint Systems war somit zuletzt am Markt 1,23 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verint Systems Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Verint Systems Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Verint Systems Inc.
|17,70
|0,57%