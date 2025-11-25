NASDAQ Composite Index-Wert Verint Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Verint Systems von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Verint Systems gewesen.

Am 25.11.2022 wurde die Verint Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 38,76 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Verint Systems-Aktie investiert hat, hat nun 257,998 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2025 5 221,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20,24 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 47,78 Prozent verkleinert.

Verint Systems war somit zuletzt am Markt 1,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at