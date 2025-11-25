Verint Systems Aktie

Verint Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541561 / ISIN: US92343X1000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Profitable Verint Systems-Anlage? 25.11.2025 16:05:09

NASDAQ Composite Index-Wert Verint Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Verint Systems von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Verint Systems gewesen.

Am 25.11.2022 wurde die Verint Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 38,76 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Verint Systems-Aktie investiert hat, hat nun 257,998 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2025 5 221,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20,24 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 47,78 Prozent verkleinert.

Verint Systems war somit zuletzt am Markt 1,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Verint Systems Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Verint Systems Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Verint Systems Inc. 17,70 0,57% Verint Systems Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:53 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stabil -- Börsen in Fernost am Mittwoch letztlich überwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren zur Wochenmitte seitwärts. Asiens wichtigste Börsen verbuchten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen