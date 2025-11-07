VeriSign Aktie

Performance unter der Lupe 07.11.2025 16:05:06

NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VeriSign von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in VeriSign-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das VeriSign-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren VeriSign-Anteile 82,51 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,212 VeriSign-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 290,39 USD, da sich der Wert einer VeriSign-Aktie am 06.11.2025 auf 239,60 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 190,39 Prozent angezogen.

Am Markt war VeriSign jüngst 22,72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

VeriSign Inc. 207,60 -0,38% VeriSign Inc.

