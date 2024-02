NASDAQ Composite Index-Titel VOXX International A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VOXX International A von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VOXX International A-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem VOXX International A-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5,07 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das VOXX International A-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 972,387 VOXX International A-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der VOXX International A-Aktie auf 8,91 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 573,96 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 75,74 Prozent gleich.

VOXX International A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 202,36 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at