NASDAQ Composite Index-Titel VOXX International A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VOXX International A von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in VOXX International A eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 02.01.2014 wurden VOXX International A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 16,49 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 60,643 VOXX International A-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.12.2023 auf 10,68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 647,67 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 647,67 USD, was einer negativen Performance von 35,23 Prozent entspricht.

Alle VOXX International A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 240,62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at