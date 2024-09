NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WD-40 von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in WD-40-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das WD-40-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des WD-40-Papiers betrug an diesem Tag 202,40 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die WD-40-Aktie investiert hat, hat nun 49,407 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des WD-40-Papiers auf 249,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 327,08 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23,27 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete WD-40 eine Marktkapitalisierung von 3,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at