WKN: 878588 / ISIN: US9292361071

WD-40-Investment im Blick 20.11.2025 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WD-40 von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in WD-40-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 20.11.2020 wurde das WD-40-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen WD-40-Anteile an diesem Tag bei 255,67 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,391 WD-40-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2025 auf 194,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,05 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -23,95 Prozent.

Der Marktwert von WD-40 betrug jüngst 2,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

