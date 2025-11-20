WD-40 Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WD-40 von vor 5 Jahren bedeutet
Am 20.11.2020 wurde das WD-40-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen WD-40-Anteile an diesem Tag bei 255,67 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,391 WD-40-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2025 auf 194,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,05 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -23,95 Prozent.
Der Marktwert von WD-40 betrug jüngst 2,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
