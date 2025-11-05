NASDAQ Composite Index-Wert Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Werner Enterprises von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Werner Enterprises-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werner Enterprises-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 38,72 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Werner Enterprises-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,826 Werner Enterprises-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 678,98 USD, da sich der Wert einer Werner Enterprises-Aktie am 04.11.2025 auf 26,29 USD belief. Mit einer Performance von -32,10 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Werner Enterprises wurde am Markt mit 1,54 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

