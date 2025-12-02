NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WSFS Financial-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in WSFS Financial gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die WSFS Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 40,14 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das WSFS Financial-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 249,128 WSFS Financial-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der WSFS Financial-Aktie auf 56,15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 988,54 USD wert. Damit wäre die Investition 39,89 Prozent mehr wert.

WSFS Financial war somit zuletzt am Markt 3,05 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at