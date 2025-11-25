NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WSFS Financial-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen WSFS Financial-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der WSFS Financial-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 47,94 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die WSFS Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20,859 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2025 auf 55,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 154,99 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 15,50 Prozent vermehrt.

WSFS Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at